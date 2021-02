Incubo Covid, a Palermo oltre 1.300 vittime in meno di due mesi: gli over 85 i più colpiti

I dati sono contenuti in un report del ministero della Salute e fanno riferimento al periodo dal 25 novembre 2020 al 19 gennaio 2021. La settimana più dura sotto è stata quella tra il 9 e il 15 dicembre, con 185 morti. Tutti i numeri

Dal 25 novembre 2020 al 19 gennaio 2021 la città di Palermo ha subito 1.323 morti a causa del Coronavirus: 520 avevano un'età superiore agli 85 anni e 410 erano compresi tra i 75 e gli 84 anni. Altre 230 vittime avevano tra i 65 e i 74 anni, mentre 163 persone morte erano sotto la soglia dei 64 anni. I dati sono contenuti in uno studio del ministero della Salute e del Centro nazionale prevenzione e controllo malattie sull'andamento della mortalità giornaliera in 33 città italiane in relazione al Covid-19.

La settimana più dura sotto il profilo dei decessi per il capoluogo siciliano è stata quella tra il 9 e il 15 dicembre, con 185 vittime. Nell'ultima settimana monitorata, dal 13 al 19 gennaio, le vittime a Palermo sono state 146, in lieve diminuzione rispetto alle 157 della settimana 6-12 gennaio.

Fonte agenzia Dire