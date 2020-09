Il focolaio Covid alla Missione di Biagio Conte, 125 positivi: contagiati anche volontari

Sono in totale 125 i positivi su un totale di 422 tamponi effettuati a ospiti, personale e volontari delle diverse sedi della Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte. Fra i positivi risultano anche alcuni missionari nonché personale e volontari esterni alla Missione. Trentuno dei positivi, tutti asintomatici, sono stati trasferiti presso il Covid-hotel regionale.

La giornata di oggi è stata caratterizzata dalle proteste di alcuni ospiti che, negativi al tampone, chiedevano un'altra sistemazione. Sempre oggi si è svolta una riunione operativa cui hanno preso parte il Comune, l'Asp e la Protezione Civile Regionale, nel corso della quale, seguendo quanto deciso ieri in Prefettura, è stato predisposto il piano di assistenza a tutte le persone presenti all'interno delle "zone rosse" identificate dal presidente della Regione nelle quattro strutture della Missione, nonché per il contenimento del contagio.

E' emerso che il numero totale di persone presenti nelle strutture è inferiore a quanto comunicato in precedenza, in considerazione del fatto che molti degli ospiti sono attualmente impegnati in lavori stagionali nelle campagne. Analogamente è inferiore il tasso di incidenza dei casi positivi, che è attualmente circa il 30% di quelli già processati.

Solo in una delle strutture di accoglienza, quella di via dei Decollati, si registrano criticità dovute all'elevato numero di ospiti (circa 200) mentre le altre, nelle quali si sono registrati in tutto 7 casi positivi, si è già predisposto l'isolamento di questi ultimi e il trasferimento in strutture sanitarie per coloro che necessitano assistenza specialistica.

In via Decollati è tutt'ora in corso un sopralluogo tecnico della Protezione Civile Regionale, dell'Asp e del Comune per identificare le modalità logistiche e strutturali per poter garantire una separazione fra persone risultate negative e positive al tampone. A partire da dopodomani l'Asp provvederà nuovamente a effettuare il tampone rapido a tutti coloro che sono risultati negativi al primo test. I mediatori culturali dovranno facilitare la comunicazione fra operatori sanitari e ospiti. Il Comune in collaborazione con l'Asp ha intanto attrezzato un nuovo spazio nel quale potranno essere accolti tutti gli ospiti della Missioni che se ne erano allontanati prima che venisse dichiarata "zona rossa" e che ora tornano e si sottopongono ai necessari test sanitari.