I volontari della Missione: "Situazione critica", e Biagio Conte prega dalla Scozia

"Finalmente tutti i fratelli di via Decollati con patologie di base, più fragili e più a rischio sono stati sistemati in ambienti protetti, con possibilità di monitorare le loro condizioni generali. Adesso ci si sta dedicando alla cura di chi ha delle patologie di base e si trova in via Archirafi dove non ci sono casi di Covid. Fratel Giovanni e Flavio, anche loro ricoverati, stanno meglio. La situazione è sempre difficile soprattutto in via Decollati". Così i volontari e missionari della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, da alcuni giorni zona rossa per i casi di Covid.

Alla Missione è arrivato anche un nuovo messaggio di fratel Biagio, in questi giorni in pellegrinaggio all'estero (al momento è in Scozia, è stato accolto da due cittadini di Palermo che vivono a Edimburgo). "Ha chiamato di nuovo fratel Biagio. Ha chiesto notizie della Missione, dei fratelli ammalati, sta pregando molto - raccontano -. Anche dove lui si trova il contagio da virus è molto diffuso e per questo motivo rischia di non essere accolto lungo il suo cammino a piedi e di dormire per strada".

Questa mattina, alle 11, in via Decollati, i volontari della Missione hanno organizzato un momento di preghiera. "Una preghiera - sottolineano - perché venga sconfitto il virus e perché non si lascino da soli i poveri e gli ultimi di questa società".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

fonte: Adnkronos