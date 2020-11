Mercatini rionali, Orlando: "Se non rispettate le regole, chiudo tutto"

"Rispettate le regole o chiudo i mercatini rionali". E' questo in sintesi il messaggio del sindaco Leoluca Orlando che, insieme all'assessore Leopoldo Piampiano e al capo area Luigi Galatioto, con una lettera inviata ai concessionari degli stalli nei mercati rionali della città, ha richiamato l'attenzione sul rispetto di tutte le norme vigenti a tutela della salute pubblica nei mercati, con riferimento alla prevenzione del Covid-19, in particolare - si legge - "sull'uso necessario delle mascherine, del distanziamento interpersonale di almeno un metro, dell'approntamento di liquidi igienizzanti per gli utenti e della necessità che si evitino gli assembramenti".

Inoltrando, quale promemoria, il testo del recente Dpcm nella parte che riguarda proprio i loro obblighi quali titolari di concessione mercatale, Orlando ha sottolineato che "nel caso di inosservanza di quanto prescritto dai decreti o dalla presente nota - così recita la lettera - potrà essere disposta la sospensione dell'attività nei mercati".