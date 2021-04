Vaccini, la polemica: "L'avviso dell’Asp crea discriminazioni tra le professioni mediche"

Il recente avviso pubblico dell'Asp di Palermo non è piaciuto al sindacato dei medici italiani. Il riferimento è alla nota in merito "al reclutamento di dirigenti medici e collaboratori sanitari infermieri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive finalizzate all’effettuazione delle vaccinazioni anti Covid presso centri vaccinali".

"Restiamo basiti davanti all’avviso dell’Asp di Palermo che prevede 60 euro per i dirigenti medici e 30 per gli infermieri, a differenza di quello che viene previsto nell’accordo per i medici di medicina generale con minimo di 10 euro (per le iniezioni presso il proprio ambulatorio o nei presidi di continuità assistenziale) fino ad un massimo di 25 euro per le inoculazioni presso le abitazioni dei pazienti impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri vaccinali. Siamo al paradosso", tuona Giuseppe Catania, segretario regionale dello Smi Sicilia. Non riusciamo a capire quali siano i criteri di tale scelta e quali siano le ragioni per i cui i medici di medicina generale, figure mediche che conoscono bene tutti i pazienti e, allo stesso tempo, presenti su tutto il territorio regionale in modo capillare, siano trattanti come professionisti di serie B".

"La Regione Sicilia - aggiunge - dopo lo scandolo che ha coinvolto l'assessore regionale alla Sanità della Sicilia Ruggero Razza e la struttura amministrativa della sanità regionale, perché indagati per aver fornito dati falsi sulla pandemia comunicati dal Dipartimento dell'assessorato all'Istituto Superiore di Sanità, continua fare scelte poco chiare e a scapito della salute dei cittadini. Ci siamo resi disponili a partecipare questa campagna vaccinale anti Covid ma non accetteremo di essere discriminati in questo modo. Valuteremo tutte le azioni di tutela e legali per difendere la dignità del medico di medicina generale e per salvaguardare la salute di tutti i cittadini siciliani" conclude Giuseppe Catania.

