Covid, al Cervello la Regione dà il via ai lavori per rifare gli impianti di ossigeno

Nuova accelerazione nel Piano di potenziamento delle rete ospedaliera in Sicilia predisposto dal governo Musumeci. E' stata già disposta l'immediata esecutività del progetto per la totale riqualificazione dello stoccaggio e della distribuzione dell'ossigeno nei reparti di emergenza del Padiglione A dell'ospedale Cervello. La struttura commissariale tecnica, diretta da Tuccio D’Urso, sta curando, nell’ambito dello stesso intervento, che vengano anche rinnovate le centrali di produzione del caldo e del freddo, nonché le cabine elettriche principali e la rete di distribuzione dell'energia. Prossimi a partire anche i lavori relativi all’intero Padiglione A, in corso di progettazione esecutiva.