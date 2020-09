Coronavirus, in Sicilia scoperti altri 84 contagiati: venti in provincia di Palermo

Quota 5 mila si avvicina. Con gli 84 nuovi contagi registrati oggi in Sicilia i casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 4.849. Tanti i tamponi effettuati: 5.214, di questi è risultato positivo l'1,6%. Trapani è la provincia più colpita con 41 nuovi casi, poi c'è Palermo con 20. Dalla Regione fanno sapere che non ci sono migranti.

Spulciando il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute si scopre che non ci sono nuovi decessi e che invece altre nove persone sono guarite (totale 3.106). Dopo il +15 di ieri invece si registrano solo tre persone in più ricoverate in ospedale che portano il totale a 104, a queste vanno aggiunti i 13 pazienti in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri). Gli attuali positivi sono 1.454, di cui 1.337 in isolamento domiciliare. Ecco il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Palermo 20, Catania 14, Trapani 41, Messina 4, Ragusa 4 e Siracusa 1.

Il focolaio di Salemi, altri contagi nel Palermitano

"Un intero nucleo familiare - marito, moglie e un figlio - è risultato positivo al Covid-19. Sono casi di positività che sono partiti dal focolaio di Salemi". Lo ha detto, su Facebook, il sindaco di Monteleptre Maria Rita Crisci. "Il capofamiglia - ha aggiunto - ha un’attività commerciale e si è messo in quarantena precauzionale già dallo scorso 31 agosto, ma soltanto oggi ha saputo l’esito dei tamponi. Non abbassiamo la guardia - ha concluso il primo cittadino - non entriamo nel panico e soprattutto teniamo la mascherina al chiuso, nei locali pubblici e quando non possiamo mantenere distanze".

La situazione nel resto d'Italia

Oggi in Italia 1.370 nuovi contagi (ieri erano stati 1.108) e dieci vittime (ieri 12). Sono 92.403 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Crescono di un'unità i pazienti gravi che necessitano di cure in terapia intensiva: sono 143.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 8 settembre 2020

Attualmente positivi: 33.789

Deceduti: 35.563 (+10, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 210.801 (+563, +0,27%)

Ricoverati: 1.903 (+42)

Pazienti in Terapia Intensiva: 143 (+1)

Tamponi: 9.364.213 (+92.403)

Totale casi: 280.153 (+1.370, +0,49%)

