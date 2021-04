Zero contagi a Ustica, il sindaco: "La nostra isola è come una Rsa, vaccinateci tutti"

La sua isola Covid free di fatto già lo è. Ma Salvatore Militello, sindaco di Ustica, ammette che "la paura c'è sempre". All'indomani delle polemiche sull'ipotesi di vaccinazione di massa nelle isole minori con i governatori del Nord sul piede di guerra, il primo cittadino guarda al risultato raggiunto. "Non solo fortuna - dice all'Adnkronos -, il comportamento dei miei concittadini è stato fondamentale nel mantenimento di contagi zero". A dire la verità proprio qualche settimana fa il timore ha fatto capolino sull'isola.

"Due residenti si sono dovuti recare all'ospedale di Cefalù per una visita - racconta -. Hanno preso il taxi per raggiungere Palermo e arrivare a Ustica e proprio il tassista è risultato positivo. Fortunatamente stanno bene e si sono negativizzati".

Per un'isola in cui l'intera vita si svolge attorno a una piazza anche un solo caso non diagnosticato può significare il rischio di un focolaio incontrollato. "E' come se fosse una Rsa, se ci fosse un positivo l'intera popolazione rischierebbe di essere infettata. Un rischio aggravato dall'assenza di un presidio ospedaliero. Per raggiungere il più vicino, a Palermo, serve l'elisoccorso".

Ecco perché le parole del presidente della Regione Emilia Romagna a lui proprio non sono andate giù. "Ma quale privilegio! Per noi la vaccinazione di massa è una necessità - dice -. Inviterei Bonaccini a vivere su una piccola isola come la nostra, comprenderebbe cosa significa avere problemi di ordine sanitario".

Nell'isola in provincia di Palermo, che d'inverno conta appena 900 abitanti, 250 sono già stati vaccinati. "Abbiamo praticamente completato over 80 e soggetti fragili - assicura Militello -. Per estendere i vaccini al resto della popolazione, escludendo i giovanissimi, basterebbero poche centinaia di dosi, quanto basta per un quartiere di una metropoli, forse, più correttamente, per un grande condominio...". Ecco perché la guerra tra campanili per lui è "assolutamente ridicola".



fonte Adnkronos