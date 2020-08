Coronavirus, donna positiva al sierologico al circolo Lauria: eseguita la sanificazione

Positiva al sierologico un'iscritta del circolo canottieri Lauria. Un caso ha scosso il club privato di viale delle Palme, nella zona di Mondello, dove oggi è stata eseguita una sanificazione completa. Il risultato del test però, come previsto dal protocollo, dovrà essere convalidato dal tampone rinofaringeo. Nel caso in cui l'accertamento confermasse il sospetto, l'Asp dovrà avviare il contact tracing per ricostruire gli ultimi contatti della donna.

Nelle more di avere i risultati da parte dell'Azienda sanitaria provinciale il Lauria, fanno sapere dallo stesso circolo, non chiuderà. Nel caso in cui il tampone dovesse confermare la positività al Coronavirus della donna, invece, sarà necesario sottoporre ad accertamenti anche il personale e gli altri iscritti che potrebbero essere entrati in contatti con lei.

Già da giugno il circolo aveva adottato delle misure per contenere la diffusione del virus Covid-19 come il distanziamento delle postazioni con lettini e ombrelloni, la misurazione della temperatura corporea all'ingresso e la limitazione degli accessi per evitare code o assembramenti.