"Io Apro", sit in (vietato) a Montecitorio: commercianti in partenza anche da Palermo

Ci sarà anche un gruppo di commercianti palermitani oggi a Roma per la manifestazione indetta dal movimento "Io Apro" contro le chiusure disposte dal Governo nell'ambito dei provvedimenti anti Covid. Inizialmente lanciata dal comparto ristorazione, all'iniziativa hanno aderito anche esercenti di altre categorie che contestano le decisioni dell'Esecutivo. E' previsto un presidio in piazza Montecitorio. Il clima si annuncia teso. La Questura di Roma ha negato l'autorizzazione in quanto l'area sarebbe già occupata da un altro sit in. "Noi andremo lo stesso", la risposta.

"E’ stato diffuso, sui social network, l’invito esteso a numerosi gruppi di persone, da parte di rappresentanti del Movimento 'IoApro' a partecipare nella giornata di domani 12 aprile 2021 dalle ore 14 alle ore 19.00, ad una 'manifestazione autorizzata' in piazza Montecitorio a sostegno delle 'categorie commerciali ed imprenditoriali' e 'contro le chiusure imposte alle attività commerciali' - si legge nella nota della Questura della Capitale - . A differenza di quanto affermato e diffuso sui social, però, si segnala che, con formale provvedimento redatto dalla Questura di Roma in data 9 aprile u.s., la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata per la giornata di domani ai rappresentanti del movimento 'IoApro' in quanto già concessa e, quindi occupata da un’altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti, che si svolgerà nella stessa fascia oraria con la prevista partecipazione di 100 persone. 'Si ribadisce, inoltre che, nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di contrasto alla diffusione del virus Sars Covid-19, in conformità a quanto disposto dalla normativa che, la piazza in questione può ospitare un numero massimo di 100 manifestanti. Pertanto, al fine di non generare false informazioni circa la possibilità di accedere alla manifestazione nel numero di 20.000 persone così come annunciato sui social network e per evitare i conseguenti provvedimenti si ribadisce che la manifestazione pubblicizzata non è autorizzata".

"Noi a Montecitorio andremo lo stesso, ci appoggeremo a un'altra manifestazione di imprenditori autorizzata", la replica arrivata da "Io Apro".

