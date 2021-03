Dati Covid falsati, Musumeci: "Razza? Se responsabile agirebbe di conseguenza"

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci era "estraneo allo scellerato disegno politico" che sarebbe stato realizzato da alcuni dirigenti regionali per alterare i numeri dei morti e dei positivi al Covid. Lo scrive il gip nella ordinanza di custodia cautelare. Musumeci anzi pare tratto in inganno dalle false informazioni che gli vengono riferite", dice il gip.

"Ho letto le agenzie pochi minuti fa. Inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Le zone rosse in Sicilia le abbiamo anticipate e non nascoste. Sono convinto che la verità emergerà prestissimo", afferma il governatore nel corso di "Omnibus", su La7, rispondendo a una domanda sull'inchiesta della procura di Trapani. "Bisogna avere rispetto della magistratura, cos come ho fiducia nell'assessore Razza che, se dovesse risultare responsabile, naturalmente agirebbe da solo di conseguenza".

Secondo Musumeci il lavoro fatto dalla Regione "è stato improntato alla massima trasparenza e abbiamo seguito sempre - ha continuato il governatore - la linea del rigore e della fermezza". La procura di Trapani ipotizza la falsificazione dei dati sulla base dei quali poi furono adottati i provvedimenti conseguenti per arginare la pandemia. "Fino a due settimane fa siamo stati noi a chiedere la zona rossa a Roma perché l'unica nostra preoccupazione sono sempre stati i morti della pandemia e non le graduatore delle regioni più efficienti", ha precisato Musumeci che ha poi concluso: "Facciamo andare avanti le indagini, gli avvisi di garanzia servono a fare chiarezza. Facciamo lavorare chi deve lavorare e alla fine trarremo le conclusioni. In questo momento bisogna essere seri e fiduciosi nell'operato della magistratura".