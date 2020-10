Coronavirus, positivi altri 5 impiegati del Suap: uffici ancora chiusi

A seguito della comunicazione da parte di un dipendente del Suap, lunedì e martedì era stata predisposta la chiusura e la sanificazione dei locali di via Ugo la Malfa: oggi il personale è stato sottoposto al tampone e sono risultati positivi altri cinque impiegati, fra questi anche un addetto alle pulizie. "Pertanto, su indicazione dell'Asp - dicono dagli uffici del Comune - bisognerà ripetere le operazioni di sanificazione. Lunedì l'assessorato riprenderà le attività in presenza, in linea con la normativa vigente".

Intanto da domani riprende - nella misura del 50% ,nel rispetto delle normative in materia anticovid - l'attività lavorativa in presenza negli uffici della Città Storica. Ieri ed oggi, infatti, è stata effettuata la sanificazione di tutti i locali dell'ex Noviziato dei Crociferi.