L'hub della Fiera si ingrandisce, il Comune consegna anche il padiglione 4

L'amministrazione cittadina ha affidato i locali alla struttura commissariale per l’emergenza Covid dell’Asp. Il sindaco Leoluca Orlando: "Si tratta di un ulteriore invito a vaccinarsi per salvaguardare la salute e l'economia"

Il Comune ha consegnato i locali del padiglione 4 dell’ex Fiera del Mediterraneo alla struttura commissariale per l’emergenza Covid 19 dell’Asp (che ne utilizza già altri due). Gli spazi saranno utilizzati dal "settore logistica"."Si tratta di un ulteriore invito a vaccinarsi per salvaguardare la salute e l'economia", dice il sindaco, Leoluca Orlando.

“Continua la proficua collaborazione tra il Comune e l’Asp – sottolinea l’assessore al Patrimonio, Toni Sala – a supporto della campagna vaccinale. L’ amministrazione comunale sta facendo ogni possibile sforzo in questo senso, tra cui mettere a disposizione a titolo gratuito i padiglioni dell’ex Fiera. ’aumento dei contagi e i numeri delle ospedalizzazioni sono un campanello d’allarme che non va sottovalutato, bisogna vaccinare chi è ancora scoperto per tutelare la salute di tutti ma anche per evitare che nuove restrizioni possano compromettere la stagione turistica e, quindi, la ripresa economica. Rinnoviamo l’appello a tutti i cittadini: i vaccini sono sicuri ed efficaci, dobbiamo vaccinarci tutti e in tempi rapidi”.