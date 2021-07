Anche a Palermo monta la protesta contro il green pass: "Basta dittatura"

Una folla eterogenea - uomini e donne, anziani e ragazzi (la maggior parte senza mascherine) - si è ritrovata in piazza Castelnuovo per manifestare contro le decisioni del Governo in tema di certificazione verde. La mobilitazione è nata su scala nazionale attraverso Telegram

Mentre all'hub della Fiera del Mediterraneo aumentano le richieste delle prime dosi di vaccino e, di pari passo, sale anche il numero di cittadini che richiede il green pass, un'altra parte di Palermo scende in piazza proprio per dire "no" alla certificazione verde. Una folla eterogenea - uomini e donne, anziani e ragazzi (la maggior parte senza mascherine)- si è ritrovata in piazza Castelnuovo per manifestare contro le decisioni del Governo. E' la "coda" di proteste ben più rumorose e affollate che stanno avvenendo anche nel resto d'Italia. La mobilitazione è nata attraverso un canale Telegram. "Basta dittatura". "Libertà, libertà" e "No Green Pass" sono i cori scanditi dai manifestanti.