Con il green pass obbligatorio aumentano i certificati di malattia, boom in Sicilia

Debutta il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e sale il numero dei certificati di malattia presentati in tutta Italia con un grande incremento anche in Sicilia. Con l'entrata in vigore venerdì 15 ottobre della certificazione verde obbligatoria per i lavoratori del settore pubblico e privato, alle 17 di venerdì 18 ottobre l'Inps ha registrato nel territorio nazionale 152.780 certificati di malattia. Numeri che fanno segnare un incremento del 14,6% rispetto ai 133.270 raccolti alla stessa ora il lunedì precedente. Questi i dati comunicati direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza.

Già venerdì 15 ottobre, alla fine della giornata che ha segnato il debutto ufficiale del Green Pass per tutti i lavoratori, era stato rilevato un aumento tra il 22 e il 23% dei certificati di malattia rispetto al venerdì precedente. In totale, erano stati 94.191 i lavoratori ad aver presentato un certificato medico per segnalare il proprio stato di malattia rispetto ai 76.851 del venerdì precedente. Un aumento inferiore alla media ma comunque alto tra i lavoratori pubblici (+18,3%), superato però da quello relativo ai lavoratori privati "tutelati" (+21,1%), mentre l'incremento si è fermato al 10,% per i lavoratori classificati dall'Inps come "non tutelati", che per legge non ricevono l'indennità di malattia.

Certificati di malattia, cosa dicono i medici

Numeri sospetti? L'ordine dei medici aveva lanciato un monito, ricordando che non è possibile farsi rilasciare certificati medici per telefono perché "si concedono solo dopo visita in presenza, come prescrive la legge e per quelli rilasciati sono state eseguite tutte le regole". Notevole il numero dei certificati di malattia presentati in Sicilia. Al punto che la Federazione regionale dei medici di medicina generale ha inviato una nota a tutti i suoi iscritti per chiedere di segnalare gli eventuali casi anomali alla Digos e all’Ordine dei Medici.

Silvano Scotti, segretario nazionale della Fimmg, il principale sindacato dei medici di famiglia, era intervenuto per sottolineare: "Nessuna responsabilità di medici, al massimo è il cittadino che truffa il medico". Semmai, aveva aggiunto, "sono stati sottovalutati gli effetti del meteo e dell'epidemiologia" e "non si può confrontare il venerdì di questa settimana con il venerdì scorso quando 'climaticamente' eravamo ancora in estate" e pertanto, visto l'abbassamento delle temperature e i primi casi di influenza, "considerare le due giornate sullo stesso livello non è scientifico". In più, "alcuni di questi lavoratori in malattia potrebbero essersi vaccinati" contro Covid-19 "in questi giorni e aver sviluppato dei leggeri effetti collaterali come la febbre. Sono troppe le variabili per dire che si è trattato di un aggiramento del Green pass”.