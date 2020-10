Coronavirus, 16 anziani positivi su 28: focolaio in una casa di riposo in zona Uditore

Focolaio nella casa di riposo Sant'Antonio, in zona Uditore. Sono 16 i casi di Coronavirus registrati tra i 28 anziani ospiti della struttura che si trova in via Veronica Gambara. Dopo i primi accertamenti tre di loro sono stati ricoverati in ospedale. La vicenda è emersa al termine dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nas e dall’Asp che ha effettuato i tamponi tra gli ospiti della casa di riposo.

Durante l'ispezione di ieri nella casa di riposo che si trova alle spalle dell'ex Motel Agip, i militari del Nucleo antisofisticazione e salute avrebbero rilevato carenze sotto il profilo igienico-sanitarie e strutturale. Sotto sequestro anche alcuni alimenti custoditi nel frigo. La rappresentante legale, oltre alle sanzioni, è stata segnalata all'autorità giudiziaria.