Coronavirus, da domani vaccinazioni fino a mezzanotte alla Fiera

Lo ha deciso il commissario per l'emergenza Covid Renato Costa "al fine di incrementare le somministrazioni giornaliere". Sì ad Astrazeneca anche per i soggetti di età compresa tra i 60 ed i 79 anni che rientrano nelle categorie degli aventi diritto

Vaccini fino a mezzanotte a partire da domani alla Fiera del Mediterraneo. Lo ha deciso il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, "al fine di potenziare la campagna vaccinale in atto e incrementare le somministrazioni giornaliere".

Costa ne ha dato comunicazione al sindaco Leoluca Orlando e al prefetto Giuseppe Forlani in una lettera in cui viene precisato che saranno vaccinati "tutti quei soggetti appartenenti ai target previsti dal piano vaccinale nazionale".

Intanto da oggi, il vaccino Astrazeneca viene somministrato anche ai soggetti di età compresa tra i 60 ed i 79 anni che rientrano nelle categorie degli attualmente aventi diritto. Per i soggetti trombofiliaci si applica invece quanto previsto dalle disposizioni nazionali facendo sempre riferimento alla anamnesi del medico. Secondo una stima sarebbero stati circa 11mila i cittadini siciliani ad avere rinunciato alla somministrazione del vaccino dell’azienda anglo-svedese. Ad oggi per aprile sono prenotati circa 44mila soggetti in target.

In Sicilia, l’attuale dotazione vaccinale AstraZeneca è di circa 90mila dosi. E' programmato un approvvigionamento settimanale - per le prossime tre settimane - di 20mila dosi a consegna.