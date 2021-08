Chiude il drive in per i tamponi gratis alla Fiera, la Regione: "Test a pagamento per non vaccinati"

Lo stop scatta già dal 14 agosto in virtù della nuova ordinanza firmata dal governatore, Nello Musumeci. L'hub resta aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 - festività di Ferragosto comprese - per i vaccini e per le richieste di assistenza all'ufficio green pass

Da domani 14 agosto il drive in per i tamponi alla Fiera del Mediterraneo, dove finora sono stati effettuati test rapidi gratuiti a tutta la popolazione, rimarrà chiuso. L'annuncio dello stop è arrivato tramite i social poco dopo l'emanazione dell'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

L'articolo tre dell'ordinanza recita: "Ai fini del rilascio del green pass nella modalità prevista per coloro che effettuano un tampone molecolare, la prestazione diagnostica è sempre a carico del richiedente. Gli screening in modalità drive in con utilizzo dei tamponi coiddetti rapidi, nel caso di soggetti non vaccinati e fuori dalle azioni programmate di contact tracing o di altra natura disposte dall’autorità sanitaria, sono a carico dell’interessato".

Dall'ufficio del commissario spiegano che "Il drive in dell’hub vaccinale provinciale resta al momento chiuso anche per i cittadini vaccinati, a eccezione delle persone convocate dall’autorità sanitaria per effettuare un tampone"

La Fiera del Mediterraneo resta comunque aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 - festività di Ferragosto comprese - per i vaccini e per le richieste di assistenza all'ufficio green pass.