VIDEO | Ecco il nuovo padiglione per i vaccini in Fiera: "Fino a duemila dosi a notte, non ci fermeremo mai"

Il nuovo polo, il 20A, è sottostante al 20 ed è dotato di 18 postazioni per l'anamnesi e 16 per le somministrazioni e può ospitare fino a 270 persone. L'hub di via Sadat diventa così il primo a vaccinare h24 in Italia. Costa: "I giovani hanno più voglia di vaccinarsi e scelgono Johnson & Johnson per immunizzarsi subito ed essere liberi"