Il Covid fa paura, notte di Ferragosto con spiagge chiuse da Ficarazzi a Trabia

Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria, è intervenuto oggi in diretta Facebook per fare il punto sulle ultime ordinanze legate al Ferragosto e al contrasto al Covid-19. ​"Tripoli - si legge in una nota del Comune di Bagheria - ha ribadito quanto già comunicato, in merito al divieto di organizzare falò e montare tende da campeggio o ricoveri temporanei sulle spiagge. Il sindaco ricorda gli orari di apertura dei negozi di alimentari (chiusi domenica 16 e aperti mezza giornata il 15 agosto) e aggiunge la nuova ordinanza che è stata siglata, in accordo con tutti i sindaci della costa da Ficarazzi a Trabia, passando per Santa Flavia e Casteldaccia di chiusura notturna delle spiagge a Ferragosto".

Nello specifico, Tripoli, come altri sindaci dei litorali siciliani, ha disposto la chiusura degli accessi alle spiagge della frazione marinara di Aspra. "Dopo una ponderata consultazione e la riunione nella prefettura di Palermo, i sindaci, hanno deciso la chiusura delle spiagge presenti nei loro comuni - si legge nella nota -. In particolare, a Bagheria con ordinanza n. 57 del 13 agosto 2020 scaricabile dal sito web comunale, le spiagge saranno chiuse dalle ore 19 del 14 agosto alle ore 7 del 15 agosto e richiuse di nuovo dalle ore 19 del 15 agosto fino alle ore 7 del 16 agosto.

Nell'ordinanza si legge: "E' opportuno adottare misure straordinarie atte a prevenire il rischio di diffusione del virus, in particolare per contrastare la formazione degli assembramenti sulle spiagge libere del territorio nelle notti del 14/15 e 15/16 agosto".