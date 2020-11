Coronavirus, l'allarme dei farmacisti: "Gravissime difficoltà nel reperire ossigeno liquido"

"Ci sono gravissime difficoltà nel reperire l'ossigeno liquido medicinale, quello che viene rifornito attraverso le bombole dalle farmacie per l'ossigenoterapia". A lanciare l'allarme, all'Adnkronos Salute, è Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo.

Tobia spiega che "La normativa è cambiata e non è più possibile usare altri contenitori, anche se a Bergamo durante l'emergenza le aziende sono state autorizzate. In più sempre la normativa non ci permette di rintracciare le persone che magari tengono le bombole a casa o in campagna per una erogazione saltuaria che però oggi, con l'emergenza Covid, deve passare in secondo piano".

Ma non solo. "Stiamo notando - dice - sempre più persone che vengono nelle farmacie con richieste per terapie anti Covid 'fai da te'. Questo è pericolosissimo. Ci chiedono l'idrossiclorochina, cortisone, antivirali vari - aggiunge preoccupato Tobia - per poi magari fare un 'mix' di questi farmaci. E' chiaro che cerchiamo di stoppare questo tipo di fenomeno, ma la domanda legata all'emergenza in corso è in aumento".