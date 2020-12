Controlli anti Covid, dichiara false generalità ai carabinieri: denunciato

Un palermitano è finito nei guai a Trapani nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia locale nella giornata di ieri. I militari hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato i comuni di Trapani ed Erice, per il contrasto dei reati di criminalità diffusa e il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale nonché delle misure per fronteggiare l’emergenza da Covid a ridosso dei festeggiamenti per Capodanno.

Il palermitano - si tratta di un 71enne (L.S. le iniziali) - nel corso del controllo ha reso generalità false incorrendo "nel reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità" per cui è stato deferito.