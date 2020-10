Coronavirus, prorogati termini per l'esenzione ticket per reddito

L'Asp ha reso noto che tutti i certificati di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04) in scadenza domani, 31 ottobre, sono ulteriormente prorogati d'ufficio al 31 marzo 2021. Il provvedimento, preso dall'assessorato regionale alla Salute, rientra tra le misure adottate nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

L’assistito, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Gli utenti che hanno necessità di attivare l'esenzione ticket per reddito per la prima volta dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi all'indirizzo internet: https://sportello.asppalermo.org.