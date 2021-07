"Non sei vaccinato? Qui non entri": titolare di un'enoteca minacciata di morte dai no vax

"Siamo da sempre aperti a tutti i generi, a tutte le età, ai cani, agli unicorni e agli hobbit. Da oggi No Vax, No drink. Vi chiederemo la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione. (anche la prima dose va bene)". Cinzia Orabona, la titolare dell'enoteca letteraria "Prospero" di via Marche, sulla porta del suo locale ha affisso un avviso con cui ha invitato a entrare solo i clienti vaccinati. "Sappiate che per questo ho deciso che da Prospero potrà venire solo chi è vaccinato. Non si gioca così con la salute e con il lavoro degli altri", c'è scritto. Stoppando così chi non si è ancora immunizzato. Lo stesso messaggio lo ha scritto sulla pagina Facebook del locale. Una decisione che ha scatenato numerosi consensi ma anche diverse polemiche. Addirittura anche minacce di morte.

Così l'imprenditrice ha già denunciato gli autori dei post pubblicati su Facebook che si sono spinti decisamente oltre con le offese. C'è chi - oltre ad averle augurato la morte - spera nel fallimento del locale. Lei però non arretra di un millimetro: "Avete paragonato le vaccinazioni all'Olocausto. Mi avete dato della fascista e della razzista. Avete mostrato la violenza tipica dei leoni da tastiera. Non conosco una sola persona che giura e spergiura di non tornare mai più da Prospero. Accetto critiche ma non insulti. Accetto discussioni civili ma non minacce".