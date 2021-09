Effetto green pass sui vaccini, a Palermo boom di prenotazioni

Si vedono già i primi effetti sulla campagna vaccinale dell'obbligo di esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro, sia pubblico o privato, in vigore dal prossimo 15 ottobre. Diverse regioni hanno infatti registrato un corposo aumento nelle prenotazioni già nelle ore successive all'approvazione del decreto, il 16 settembre. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare al 90% della popolazione vaccinata entro la fine di ottobre e il governo guarda quindi con attenzione agli effetti che emergono dopo il via libera al decreto.

Anche in Sicilia, finora la terzultima regione in Italia per copertura vaccinale, il decreto del governo sembra aver sollecitato molti indecisi. "A Palermo, dove la media quotidiana di seimila somministrazioni era drasticamente scesa in piena estate, l'effetto green pass c'è stato: il 16 settembre (giovedì scorso, ndr) abbiamo registrato un 10% di accessi in più nell'hub del capoluogo", ha spiegato il direttore della Sanità regionale, Mario La Rocca.

A livello nazionale si è verificato "un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi di vaccino tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana". Questo il dato reso noto dal generale Francesco Paolo Figliuolo nella serata di sabato, nel fine settimana che segue il via libera all'unanimità in Consiglio dei ministri all'estensione dell'obbligo del green pass.

Stando a quanto riportato dal commissario straordinario per l'emergenza covid, nella sola giornata di sabato si è riscontrato "un aumento del 35% di prenotazioni di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso". A questo punto, ragiona Figliuolo, considerando che la maggior parte dei centri vaccinali è ad accesso libero, "occorre monitorare l'andamento delle adesioni nei prossimi giorni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale".

fonte Today.it