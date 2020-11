Covid, al drive in della Fiera trovati altri 77 positivi: nel weekend screening in provincia

Torna domani e domenica anche in provincia di Palermo la campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus attraverso l'impiego dei tamponi rapidi. Medici ed operatori dello screening dell’Asp di Palermo saranno a Bagheria, Termini Imerese e Castelbuono. Nei 3 drive-in, allestiti ed organizzati in collaborazione con le locali Amministrazioni comunali, sono previsti percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Gli orari ed i luoghi dello screening

A Bagheria: sabato 14 e domenica 15 novembre, ore 10-16, nell'area antistante il campo sportivo di Aspra;

A Termini Imerese: sabato 14 e domenica 15 novembre, ore 10-16, nel vecchio mercato ittico;

A Castelbuono sabato 14 e domenica 15 novembre, ore 10-16, via Mazzini (di fronte al campo sportivo).

L’attività è rivolta al mondo della scuola: ed in particolare al personale docente e non docente, studenti (e le loro famiglie) della scuola secondaria di secondo grado. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti – oltre che di tessera sanitaria e documento di riconoscimento – anche del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato. Il modulo si può scaricare dal sito dell’Asp di Palermo

"Da giovedì 19 a domenica 22 novembre (ore 10-16) - dicono dall'Asp - è stato, già, programmato un altro drive in a Cefalù, nell’area parcheggio del palazzetto dello sporto “Marzio Tricoli” della Strada Settentrionale Sicula. Si ricorda che, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, l’attività di screening prosegue sette giorni su sette secondo modalità ed orari, già, più volte comunicati: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 16; domenica e festivi dalle 9 alle 14. Si precisa che, per motivi organizzativi, l’accesso alla Fiera del Mediterraneo sarà consentito fino alle ore 14 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e fino alle ore 12 la domenica ed i festivi. In tali orari i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento. Oggi (venerdì 13 novembre) sono state 1.083 le persone che hanno aderito allo screening alla Fiera del Mediterraneo con 77 positivi. In 15 giorni di attività sono state a Palermo 16.427 le persone che hanno aderito allo screening e 1.302 i positivi al tampone rapido".