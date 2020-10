Liberi professionisti contro le chiusure, Santoro: "Governo incapace di gestire emergenza Covid"

Sono sempre di più le categorie che scendono in piazza per manifestare il proprio dissenso contro le ultime norme anti Covid decise dal governo Conte. A fare infuriare sono soprattutto gli orari di chiusra anticipati stabiliti per bar e ristoranti. Ieri sera al Politeama la protesta di un gruppo di liberi professionisti, chef, ristoratori e commercianti.

Con loro anche Stefano Santoro, responsabile del dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia. "Tutti uniti - spiega - contro il Governo dei 'decretini'. Incapace di gestire l’emergenza, se la prende con le categorie produttive imponendo chiusure inutili e dannose mentre fanno sbarcare in Sicilia terroristi e integralisti islamici che seminano il terrore, uccidendo innocenti".

Già dal giorno della sua emanazione, l'esponente leghista ha duramente criticato l'ultimo provvedimento firmato dal premier Conte: "Hanno avuto otto mesi a disposizione per combattere il virus e invece cosa hanno fatto? Il nulla! Hanno dormito. E ora se la prendono con i ristoratori, i titolari di bar, pub, pasticcerie e cinema! Governo di incapaci!".