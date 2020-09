Donna positiva al Coronavirus partorisce al Buccheri La Ferla: trasferita al Cervello

Nuovo caso di Coronavirus a Palermo. Si tratta di una donna che nelle scorse ore ha partorito all'ospedale Buccheri La Ferla. Dopo avere dato alla luce il suo bambino, è risultata positiva al tampone ed è stata trasferita al Cervello. Adesso si trova nel reparto di Malattie infettive, al quarto piano, nella zona dedicata alle donne che hanno appena partorito (in stretto collegamento con Ostetricia) e che sono risultate positive al Covid.

"Considerato che anche il neonato potrebbe essere stato contagiato, il piccolo è stato portato in un'area di Neonatologia, isolato da tutti gli altri bambini", dicono dal Cervello -. Come presidio Covid siamo in condizione di allargare la recettività di posti e stiamo adeguando la struttura. Intanto continuiamo a lavorare, si stratta di uno sforzo straordinario come intensità".