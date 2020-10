Studente del Don Bosco positivo al Covid, classe in quarantena: tamponi ai docenti

Uno studente di 17 anni del quinto anno della scuola Don Bosco è risultato positivo al Coronavirus. Al ragazzo è venuta la febbre mercoledì, poi ha fatto il tampone che oggi ha dato esito positivo. Lo studente, che compirà 18 anni nei prossimi giorni, risulta essere sintomatico. Ha dolori e da due giorni si trova in casa.

La comunicazione della positività da parte della famiglia alla scuola è arrivata intorno alle 13. Per precauzione comunque tutti i compagni si trovano in quarantena. Il 17enne peraltro - lo scorso venerdì sera - era stato a una festa con circa 80 ragazzi. Inoltre frequenta una palestra nella zona di viale Strasburgo dove è stato per l'ultima volta lunedì. La struttura adesso è chiusa e i gestori hanno invitato tutti gli iscritti a fare il tampone.

"Abbiamo fornito gli elenchi dei compagni di classe all'Asp - dice Nicola Filippone, preside del Don Bosco Ranchibile, a PalermoToday - e abbiamo avviato la sanificazione di tutta la scuola andando oltre i normali protocolli. Domattina, approfittando del fatto che abbiamo la settimana corta, faremo i tamponi a tutti i docenti anche perché insegnano in altri classi e vogliamo che tutti vengano a scuola con serenità",

Ed è allarme anche alla Green Basket Palermo, dove sono risultati positivi tre tesserati. La società cestistica palermitana ha fatto sapere attraverso un post pubblicato su Facebook "di avere sottoposto tutti i giocatori e lo staff a esami sierologici dal quale tre tesserati sono risultati positivi, tutti gli altri invece sono negativi. Sono in corso ulteriori accertamenti. La società sta avviando tutte le procedure previste dalla normativa, ovvero quarantena volontaria".