Disabile con la febbre in viale Lazio, intervento dei vigili del fuoco con tute anti Covid

Un disabile ha chiamato il 118 riferendo di sentirsi male e di avere una temperatura corporea sospetta. Per portarlo in strada e farlo salire sull'ambulanza è stato quindi necessario l'intervento dei sanitari con le tute anti Coronavirus e di due squadre dei vigili del fuoco, una del Nucleo Saf e un'altra a bordo di un'autoscala alla quale è stata fissata una barella. E' accaduto questa mattina in viale Lazio, nel tratto vicino via Libertà. A contattare il numero unico d'emergenza è stato un uomo con un problema di obesità.

