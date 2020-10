Sospetto caso di Coronavirus, Palazzo delle Aquile chiude per un giorno

Porte sbarrate domani a Palazzo delle Aquile per un presunto caso di Coronavirus. Un dipendente sarebbe risultato positivo: per questa ragione il vicesegretario generale ha disposto, in via precauzionale, la chiusura della sede del municipio.

La decisione è stata presa per consentire la sanificazione di tutti i locali. Ad occuparsene sarà la Reset, sempre nella giornata di domani.

"Salvo indicazioni di natura diversa - fa sapere in una nota l'amministrazione comunale - gli uffici riapriranno nella giornata di mercoledì".