Coronavirus, a Palermo e provincia in aumento le vaccinazioni in farmacia

A Palermo e provincia sono in aumento le vaccinazioni in farmacia. A renderlo noto è Federfarma: nella settimana in corso sono state inoculate 1.914 dosi (1.518 Palermo e 396 provincia).

Delle 101 farmacie aderenti alla campagna vaccinale (61 Palermo e 40 provincia), però, sono 72 quelle che hanno effettivamente iniziato le somministrazioni (48 Palermo e 24 provincia). In totale, le dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale ai primi di settembre sono 15.654 (11.862 Palermo e 3.792 provincia).