Coronavirus, in Sicilia record di tamponi effettuati: + 5% in sette giorni

Nella settimana dal 23 novembre a ieri in Sicilia si sono registrati 9.419 nuovi positivi, con una diminuzione del 18,8% rispetto agli 11.597 della settimana precedente. Sono invece stati effettuati 68.985 tamponi, il numero più elevato dall’inizio dei controlli, con un incremento del 5% rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati effettuati 1.388,5 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 2.367,0 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di tamponi per 100 mila abitanti è stato effettuato in P.A. di Trento (4.171,2), in Friuli Venezia Giulia (4.036,7) e in Valle d’Aosta (3.999,2). Il minor numero di tamponi è stato effettuato in Calabria (1.013,4 ogni 100 mila abitanti), Marche (1.223,9) e Sicilia (1.388,5). Il dato emerge dal report dell'ufficio statistica del Comune, che ha elaborato i dati della Protezione civile.

Dal confronto aggiornato con i dati relativi alle altre regioni e province autonome (rapportati a 100 mila abitanti) si conferma il rallentamento della crescita del numero di nuovi positivi in tutte le regioni italiane, Sicilia inclusa, anche se i numeri di attuali positivi, ricoverati e deceduti rimangono drammaticamente elevati. In Italia, complessivamente, nella settimana dal 23 al 29 novembre si sono registrati 176.310 nuovi positivi, il 23,5% in meno rispetto ai 230.339 della settimana precedente.

I controlli

Escludendo i tamponi di controllo, in Sicilia sono stati testati 43.354 nuovi casi, il 4,9% in più rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati testati 872,6 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 1.156,2 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di nuovi casi testati per 100 mila abitanti è stato effettuato nel Lazio (2.512,4), in Molise (2.302,6) e in Basilicata (2.028,2). Il minor numero di nuovi casi testati è stato effettuato in Veneto (662,3 ogni 100 mila abitanti), Liguria (699,5) e Marche (736,0). Nella settimana dal 23 al 29 novembre, in Sicilia si sono registrati 189,6 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 292,7. I valori più bassi si sono registrati in Calabria (132,4), Sardegna (162,7) e Sicilia (189,6), mentre i valori più elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (449,9), Friuli Venezia Giulia (447,2) e Veneto (426,0). Con riferimento ai nuovi casi testati, in Sicilia la percentuale di nuovi positivi è pari al 21,7%. Il valore medio nazionale è pari al 25,3%. I valori più bassi si sono registrati in Molise (10,3%) e nel Lazio (10,6%), mentrei valori più elevati si sono registrati in Veneto (64,3%) e P.A. di Bolzano (59,3%).

Le vittime

Nella settimana dal 23 al 29 novembre, in Sicilia si sono registrati 6,4 nuovi deceduti per 100 mila abitanti. La media nazionale è risultata pari a 8,6. Le regioni con i valori più bassi sono la Sardegna (2,9), la Calabria (3,1) e le Marche (4,9), mentre le regioni con i valori più elevati sono la Valle d’Aosta (20,7 nuovi deceduti per 100 mila abitanti), il Friuli Venezia Giulia (14,1) e il Piemonte (13,6).Il tasso di letalità (deceduti per 100 positivi) della Sicilia, calcolato con riferimento a tutti i deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è pari a 2,4. La media nazionale è pari a 3,5; i valori più elevati si registrano in Lombardia (5,3), Valle d’Aosta (4,8), Emilia Romagna (4,7) e Liguria (4,6), mentre i valori più bassi in Campania (1,1), Umbria (1,7) e Calabria (1,7).

Attuali positivi

Gli attuali positivi (al netto cioè dei guariti e dei deceduti) in Sicilia sono pari a 814,8 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è pari a 1.320,9, e le regioni con i valori più elevati sono la P.A. di Bolzano (2.130,7), la Campania (1.811,1) e il Piemonte (1.773,3), mentre le regioni con i valori più bassi sono la P.A. di Trento

I ricoveri

In Sicilia i ricoverati sono il 4,4% degli attuali positivi. Il valore medio nazionale è pari al 4,6%. I valori più elevati si registrano in P.A. di Trento (19,3%), Valle d’Aosta (10,4%) e Liguria (8,6%). I valori più bassi si registrano in Campania (2,2%), Basilicata (2,7%) e Molise (2,8%). In Sicilia i ricoverati in terapia intensiva sono lo 0,60% degli attuali positivi. I valori più elevati si registrano in P.A. di Trento con l’1,90%, in Valle d’Aosta con lo 0,90% e il Liguria con lo 0,88%. Il valore medio nazionale è pari allo 0,47%. I valori più bassi si registrano in Campania (0,17%) e P.A. di Bolzano (0,32%). (427,3), la Calabria (572,8) e la Sicilia (814,8).



