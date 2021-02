Coronavirus: nell'ultima settimana cala il numero di positivi, ricoverati e morti in Sicilia

In base a quanto emerge dai dati elaborati dall'Ufficio statistica del Comune la pandemia rallenta. D'Anneo: "In leggero aumento solo il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva". Ecco il raffronto della settimana appena conclusa con quella precedente

La pandemia rallenta ancora la sua corsa in Sicilia. A dirlo sono i dati della settimana che si è conclusa ieri. "Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti. E' però leggermente aumentato il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva", afferma il responsabile dell’Ufficio statistica del Comune, Girolamo D'Anneo.

Entrando nel dettaglio, in Sicilia sono stati registrati 5.451 nuovi positivi, il 14,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 29,6%. Il 14,1% delle persone sottoposte a tampone è risultata positiva (la scorsa settimana il dato era al 15,7%). Il numero degli attuali positivi è pari a 39.009 persone (-3.280). I siciliani in isolamento domiciliare sono 37.633 (-3.127). I ricoverati sono 1.376, di cui 178 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 153 unità (-26 in terapia intensiva). Registrati 73 nuovi ingressi in terapia intensiva (+4,3% rispetto ai 70 della settimana precedente).

Cresce anche il numero dei guariti, sono 98.863 (+8.527), e la percentuale dei guariti sul totale positivi sale al 69,8% (era il 66,4% domenica scorsa). Sono 3.682 i morti dall'inizio della pandemia: +204 rispetto alla settimana precedente. Invariato il tasso di letalità (deceduti/totale positivi): è al 2,6% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).