Cancelleri: "Dopo i dati falsi ecco il boom di contagi, senza trucchetti situazione allarmante"

"Il numero dei contagi in Sicilia di oggi disegna una situazione grave e allarmante. Viene da pensare che senza trucchetti il gioco del duo Musumeci-Razza si è rotto, purtroppo a spese dei cittadini siciliani. Credetemi, nelle mie parole non c’è niente di giustizialista, le indagini della magistratura faranno il loro corso, ma la vicenda in sè non solo è squallida, ma risulta davvero raccapricciante e preoccupante alla luce di questi numeri". Lo afferma il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri commentando i numeri praticamente raddoppiati dei contagi oggi in Sicilia.

“Sono incredulo – afferma Cancelleri - nell’apprendere che il Presidente della Regione Siciliana sarebbe stato tratto in inganno sui falsi dati relativi ai contagi inviati dalla Sicilia a Roma; è davvero assurdo che il commissario per l’emergenza Covid in Sicilia, cioè il massimo vertice della struttura chiamata a combattere la pandemia nell’isola, non conoscesse il reale andamento dei contagi”.

“Delle due l’una - conclude Cancelleri -: o al governo della Regione e nel ruolo di commissario anticovid, abbiamo una persona che non conosce la reale portata dell’emergenza che deve contrastare, risultando quindi inadeguata, o siamo di fronte a qualcuno che si fa infinocchiare dai suoi più stetti collaboratori. Sinceramente non so quale delle due ipotesi sia la peggiore”.