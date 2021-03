Coronavirus, il report: in Sicilia nell'ultima settimana nuovi casi in aumento del 15%

Nuovi positivi al Covid, ricoveri, decessi: sono tutti in aumento gli indicatori sull'andamento della pandemia in Sicilia nell'ultima settimana (22-28 marzo). Second il report completo curato dall'ufficio Statistica del Comune su dati della Protezione civile nazionale nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono 5.812, il 15% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 13%. I tamponi positivi sono pari al 14% delle persone testate.

Il numero degli attuali positivi invece è pari a 17.000, in aumento. Così come sale il numero delle persone in isolamento domiciliare (16.027) e dei ricoverati - che sono 973, di cui 129 in terapia intensiva - che sono aumentati di 97 unità (+ 4 in area critica).

Nell'ultima settimana le persone decedute con il Covid sono state 153, il 77,9% in più rispetto agli 86 della settimana precedente. Complessivamente le persone decedute in Sicilia sono 4583. L'unica nota lieta è che è cresciuto anche il numero dei guariti di 4851 unità.