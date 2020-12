Coronavirus: contagi in calo tra gli alunni delle materne, elementari e medie di Palermo

Contagi da Coronavirus in diminuzione tra gli alunni delle materne, elementari e medie di Palermo. E' quanto emerge dai dati rilevati dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ambito territoriale Palermo.

I dati, aggiornati al 16 dicembre, sono stati raccolti su un numero totale di 562 istituti e sulla base del 96% di risposte trasmesse dalle scuole. Su 445.670 studenti, i positivi intercettati sono 1.252, con un'incidenza dello 0,28%. Mentre il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi si attesta all'1,23. Questo rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività tra le classi: più il valore è vicino a 1, minori sono le probabilità di focolai.

La buona notizia è che rispetto alla settimana dell'11 dicembre i casi di positività sono in calo sia per l'infanzia che per la scuola di primo ciclo. Per la materna, infatti, i contagiati sono 15 in meno (-13%), per la primaria -89 (-13%) e per la scuola di primo grado -93 (-14%). Il valore d'incidenza è quindi calato dallo 0,32% allo 0,28% del 16 dicembre.

La flessione dei contagi si fa più evidente sulla base dei dati raccolti nella settimana del 19 novembre, quando gli alunni positivi erano 2.041. In meno di un mese, quindi, è stato registrato un decremento pari a 102 ragazzi in meno per l'infanzia (-50%), 333 in meno per la primaria (-36%) e 354 per il I grado (-38%). Riguardo la provincia di Palermo, stando ai dati aggiornati al 16 dicembre, su 117.093 alunni dell'infanzia e del primo ciclo sono 442 i positivi con un'incidenza dello 0,38%. Il rapporto medio alunni positivi e classi con alunni positivi si attesta all'1,18.