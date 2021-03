A Palermo i positivi al Covid scendono sotto quota tremila, Orlando: "Possibile alleggerire restrizioni"

I contagiati sono 4.836 in tutta l'area della Città metropolitana, di questi 2.944 sono in città. I dati sono aggiornati al 17 marzo e sono stati resi noti dal Commissario straordinario per l'emergenza. Netto calo rispetto al report dell'Asp di inizio mese. Il Sindaco: "Le misure di prevenzione e contrasto, unite alla vaccinazione stanno funzionando"

Sono 4.836 i cittadini positivi al Covid in tutta l'area della Città metropolitana, di questi 2.944 nella sola Palermo. I dati sono aggiornati al 17 marzo e sono stati resi noti dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid Renato Costa. A sollecitare il report era stato il sindaco Leoluca Orlando, chiedendo un quadro comune per comune.

Secondo il monitoraggio reso noto oggi i ricoverati sono complessivamente 353, che si trovano prevalentemente nei reparti Covid dell'ospedale Cervello (42,5%) e del Civico (26,3%). Dopo Palermo con i 2.944 casi, il maggior numero di positivi è a Carini con 155 contagiati, a Monreale (130), Villabate (124) e Bagheria (124), Misilmeri (112).

I dati Asp dell'8 marzo indicavano 11.300 positivi a Palermo e 12.700 complessivi in provincia. Non si esclude quindi che il dato relativo al capoluogo nella scorsa rilevazione fosse sovrastimato. "Grazie alle richieste e ai contatti con l'assessorato per la Salute della Regione, l'ufficio del Commissario Emergenza Covid Palermo e l'Asp - commenta Orlando - finalmente dei dati chiari e puliti sulla situazione dei contagi a Palermo. Una situazione in netto miglioramento con meno di 3.000 attuali positivi. È il segno che le misure di prevenzione e contrasto, unite alla vaccinazione stanno funzionando. Se questi dati saranno confermati nei prossimi giorni e se continueranno a prevalere senso di responsabilità e rispetto per la salute, si potranno alleggerire le misure restrittive. Ancora una volta, molto dipende dai comportamenti corretti di tutti e di ciascuno".