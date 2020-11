A Palermo ci sono oltre 5.500 persone con il Coronavirus: +1.300 in sei giorni

E' quanto emerge dai dati, aggiornati al 14 novembre, elaborati dall'ufficio statistica del Comune in base ai conteggi dell'Asp. In tutta la provincia si arriva a 8.251 contagiati. Ci sono anche delle "isole felici" dove il Covid non sembra esserci: ecco l'elenco