Coronavirus, contagi in aumento pure a Palermo: 2.415 i positivi, +63% in una settimana

Il conto dei malati di Covid in Italia continua a salire e la Sicilia segue la tendenza nazionale. Solo ieri il ministero della Salute ha accertato 860 nuovi casi in 24 ore nell'Isola. Guardando alla divisione territoriale, in provincia di Palermo i positivi sono 3.769, con un incremento del 58,9% in una settimana. I dati, dal 20 al 27 ottobre, sono elaborati dall'ufficio statistica del Comune su base dei conteggi dell'Asp. (Mancano i dati di Piana degli albanesi, Santa Cristina Gela e Ustica ndr).

La progressione, isolando il dato di Palermo città, è netta. Se il 20 ottobre i positivi erano 1.477 si è andati via via salendo: 1.577 il 21;

1.777 il 22: 1.881 il 23; 1.967 il 24; 2.180 il 26 e 2.415 il 27.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è andata meglio a Carini, dove si è passati dai 45 casi del 20 ottobre agli 80 di ieri. Ferito dal Covid anche il territorio di Monreale, passato da 0 a 56 casi in 7 giorni. Montemaggiore Belsito ha visto più che raddoppiare i casi: 50 il 20 ottobre, 104 ieri. Sorte simile per Termini Imerese, con un balzo da 28 a 50 casi. Restano "virtuosi" comuni come Alia, Blufi, Campofiorito, Castelbuono, Gangi, Geraci, Polizzi o Prizzi dove i gli attuali positivi sono fermi a zero.