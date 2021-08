Covid, in Sicilia quasi 7 mila nuovi positivi in una settimana: non succedeva dal 2 maggio

Arrivano i dati sulla situazione dell'epidemia nell'Isola negli ultimi sette giorni. Si sono registrati 33 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 17,9% in più)

Arrivano i dati sulla situazione dell'epidemia in Sicilia negli ultimi sette giorni. La settimana appena conclusa ha fatto registrare - come ormai da oltre un mese - un incremento della diffusione del Covid: aumentati nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e ingressi in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono 6.833, il 34% in più. E' cresciuto il rapporto fra tamponi positivi ed effettuati, passato dal 5% al 6%. Non si superavano i 6 mila nuovi positivi in una settimana dal 2 maggio. Il numero degli attuali positivi è 18.036, 3.959 in più rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento sono 17.430 (+ 3.825). I ricoverati sono 606, di cui 68 in terapia intensiva. Sono aumentati di 134 (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 14). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 33 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 17,9% in più). Il numero dei guariti (231.294) è cresciuto di 2.819. Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 55. Complessivamente le persone che dall'inizio della pandemia hanno perso la vita in Sicilia sono 6.141.