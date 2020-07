VIDEO | L'altra faccia dello smart working, la crisi dei ristoratori: "Calo di clienti fino al 70%"

Viaggio attraverso alcune delle zone costellate dal maggior numero di uffici, rimasti "orfani" di dipendenti che lavorano da casa. Dal quartiere Politeama a Notarbartolo, passando per via Marchese di Villabianca e via De Gasperi: bar, ristoranti e trattorie appaiono svuotati, tra incassi bassissimi e saracinesche che rischiano di restare abbassate per pranzo