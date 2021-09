Covid, in Sicilia 227 i nuovi casi e 7 morti: nessun nuovo ingresso in terapia intensiva

Il tasso di positività - su oltre 12 mila tamponi - è dell'1,8%. Gli attuali positivi sono poco più di 16 mila, in calo rispetto a ieri. In area critica restano 72 pazienti. A Palermo e provincia 73 nuovi contagi

Sono 227 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.277 tamponi processati. Il tasso di positività passa all1,8% mentre ieri era al 3,9%. L'Isola torna al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo l'Emilia Romagna con 289. Sempre in calo gli attuali positivi, che sono 16.833 (-170). I guariti sono 390 mentre si registrano altre 7 vittime (tutte riferite alle ultime 24 ore) che portano il totale dei decessi a 6.792.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 615 i ricoverati, 543 in regime ordinario (+9 rispetto a ieri) e 72 in terapia intensiva (-1) dove però non si registra nessun nuovo ingresso. C'è da considerare che la domenica negli ospedali si fanno meno dimissioni, per cui è normale che il saldo dei posti letto occupati possa aumentare. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 73 casi, Catania 50, Messina 2, Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 4, Enna 8

Il Covid rallenta, i dati settimanali

llenta la diffusione dell'epidemia in Sicilia. La conferma è arrivata dai dati diffusi ieri - domenica 26 settembre 2021 - dal dipartimento della Protezione civile. "La settimana appena conclusa - scrivono dall'Ufficio statistica del Comune - conferma e rafforza la tendenza al rallentamento della diffusione del Covid in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il bollettino di oggi registra 1.772 contagi, in netto calo rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore su 124.077 tamponi analizzati (antigenici e molecolari). Il tasso di positività è all'1,4%. Ieri erano stati accertati 3.099 su oltre 270 mila test. I decessi segnalati nel bollettino di oggi sono 45. Torna a crescere il numero dei ricoverati con sintomi +52, per un totale di 3.487 pazienti Covid nei reparti ordinari. In lieve aumento anche le terapie intensive +5. Sono 488 in totale i pazienti nei reparti di area critica, nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 ingressi. Prosegue invece il trend positivo dei contagi: lo scorso lunedì erano stati accertati 2.407 casi di positività.

Il bollettino di oggi 27 settembre 2021