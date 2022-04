Coronavirus, cala il numero dei tamponi: in Sicilia "solo" 1.777 nuovi positivi

Cala il numero dei tamponi e i nuovi casi di Covid scoperti in Sicilia si riducono a 1.777 (ieri erano 4.014). E' quanto emerge dal bollettino odierno diramato dal ministero della Salute.

Rispetto agli oltre 24 mila tamponi processati ieri, i dati di oggi ne registrano 11.303. Il tasso di positività scende così dal 16,5 al 15,7%, con la Sicilia che resta sempre al settimo posto nella graduatoria dei contagi. Gli attuali positivi sono 121.188 con un aumento di 640 casi. Il saldo dei guariti è 1.534 persone. Sono invece 7 le vittime, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 10.493.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 861 (-5 rispetto a ieri), 51 quelli in terapia intensiva sono 51 (+2). Questa la sudivisione dei contagi provincia per provincia: Palermo 619, Catania 361, Messina 189, Siracusa 112, Trapani 282, Ragusa 147, Caltanissetta 101, Agrigento 185, Enna 185.

La situazione in Italia

Anche a livello nazionale i nuovi positivi sono in calo: 24.878 contro i 56.263 di ieri. Le vittime sono invece 93, in aumento rispetto alle 79 registrate ieri. Sono 1.242.600 le persone attualmente positive al Covid, 1.549 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.161.339 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.781. I dimessi e i guariti sono 14.755.958, con un incremento di 26.738 rispetto a ieri.

Sono 138.803 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 326.211. Il tasso di positività è al 17,9%, in aumento rispetto al 17,2% di ieri. Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, numero stabile rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.050, ovvero 155 in più rispetto a ieri.