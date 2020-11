Coronavirus, raffica di posti di blocco: in 6 multati perché sorpresi fuori città

Sono stati in tutto 685 i controlli anti Covid effettuati dalla polizia municipale tra venerdì sera e domenica sera. A essere controllate sono state le persone singole e le attività commerciali. "Nel dettaglio - spiegano dal comando dei vigili - si tratta di 637 controlli di persone sugli spostamenti con sei contestazioni per spostamenti fuori città (anche con posti di blocco). Effettuate verifiche anche su 48 attività commerciali: due sono state chiuse".

Solo con un recente intervento ad hoc del governo è stata specificata la possibilità di un coinvolgimento dei vigili urbani per quanto riguarda i controlli (in base ai Dpcm del premier Conte la competenza spetta alle "forze di polizia"). Il coordinamento dei controlli è affidato alla prefetura. E proprio oggi il sindaco Leoluca Orlando stamattina si è recato dal prefetto Giuseppe Forlani per mettere a punto la "macchina" delle restrizioni. Alla fine del confronto Orlando terrà una conferenza stampa, che è stata programmata per le 15.