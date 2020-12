Vucciria, bevevano cocktail in un pub malgrado il coprifuoco: locale sequestrato e avventori multati

Bevevano cocktail in un pub malgrado il coprifuoco: sequestrato per 5 giorni un locale di piazza Caravviolo, alla Vucciria. Il provvedimento è della polizia muncipale che, nel corso di alcuni controlli effettuati la scorsa notte, ha "pizzicato" otto avventori che dopo la mezzanotte stavano consumento alcolici e superalcolici al banco del pub.

Il gestore è stato così sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione e si è beccato un verbale di 400 euro. Anche agli otto avventori sono stati elevati verbali da 400 euro ciascuno non aver rispettato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 senza giustificato motivo.

Nel corso del weekend gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno effettuato controlli in due locali in via Maqueda e in uno in via del Ponticello, elevando sanzioni per più di 17 mila euro. All’atto dei controlli ispettivi tutte e tre le attività risultavano aperte al pubblico ed esercitavano la vendita al dettaglio di prodotti alimentari senza esporre all’ingresso del locale uil cartello col numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno.

Durante i tre sopralluoghi sono state riscontrate, inoltre, gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie con ulteriore omissione dell’obbligo di fornire le informazioni e le indicazioni sulle caratteristiche degli alimenti e sulle indicazioni del paese di origine e del luogo di provenienza degli alimenti. Inoltre, nessuno dei titolari e degli addetti alla manipolazione degli alimenti era provvisto del prescritto attestato di alimentarista. Tutte le attività sono state immediatamente interrotte dai vigili.