Bevono e giocano a carte in un magazzino, multati in 11 a Termini Imerese

In un caso erano seduti attorno a dei tavoli, bevendo alcolici e giocando a carte come se nulla fosse. In un'altra occasione invece si trovavano in sella a una cyclette per una sessione di spinning a metà tra l’attività sportiva e la "disobbedienza civica". La polizia ha sanzionato 17 persone tra Termini Imerese e Cefalù contestando loro il mancato rispetto delle norme anti Covid nei giorni precedenti all’entrata in vigore dell’ultima ordinanza regionale e della zona rossa.

Il primo intervento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Termini che hanno trovato undici persone in un magazzino di 50 metri quadrati, intenti a giocare a carte e bere senza indossare la mascherine né rispettare le distanze di sicurezza necessarie per evitare il contagio da Coronavirus. Tra questi c’era anche un uomo sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale, denunciato in Procura anche per la violazione delle prescrizioni.

A Cefalù invece le multe sono state sei, legate in qualche modo all’iniziativa #ioapro lanciata in tutta Italia dai ristoratori per protestare contro le misure del Governo ma rivelatasi un flop. In un piccolo porticato riconducibile a un’associazione sportiva cefaludese la polizia ha sorpreso sei persone che praticavano lo spinning con tanto di istruttore. Per i sette, che si allenavano a distanza ravvicinata, è scattata la multa. "I controlli proseguiranno nei prossimi giorni", spiegano dalla Questura.

Il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che recepisce l’ultimo Dpcm del premier Conte prevedendo un’ulteriore stretta anche in relazione alle visite familiari, in Sicilia non consentite se non per ragioni di assoluta emergenza. Palermo in questa prima giornata di zona rossa è apparsa semideserta, a parte qualche circostanza in cui i cittadini sembravano non aver percepito il passaggio di "colore" che si è reso necessario per l'andamento dei contagi nell'Isola.