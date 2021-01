Zona rossa a Palermo e provincia: in 2 giorni 3.500 perone controllate, 134 i multati

Oltre 3.500 perone controllate, 134 multate "perché prive di una motivazione che ne legittimasse la presenza in strada". E ancora ispezioni all'interno di 555 attività commerciali (e una di queste sanzionata). Sono i numeri dei controlli effettuati dalla polizia nelle due prime giornate di zona rossa a Palermo e provincia (domenica e lunedì).

A Palermo sono stati effettuati mirati servizi di ordine pubblico che hanno visto impegnati gli agenti in via Libertà, in piazza Ruggero Settimo, in via Ruggero Settimo ed in altre isole pedonali come piazzetta Bagnasco, nonché in via Maqueda e lungo il Foro Italico. In queste zone il presidio di sicurezza dedicato ai servizi “Covid” ha visto impegnate quotidianamente 11 pattuglie della polizia, sei dell’Arma dei carabinieri, tre della guardia di finanza e 10 della polizia municipale.

Sono stati effettuati controlli anche al porto, in aeroporto e nelle stazioni per la verifica delle autocertificazioni in possesso dei viaggiatori in arrivo nell'Isola, "per accertare Ia sussistenza dei requisiti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita o motivi di salute) che ne giustificano l'ingresso nel territorio regionale - spiegano dalla questura -. In questa occasione sono stati controllati 3431 passeggeri, di cui 3 sanzionati. Infine, sono state potenziate le pattuglie impiegate in ambito stradale e autostradale, ben 21 nell’arco delle 24 ore, che hanno effettuato posti di controllo e presidiato gli svincoli maggiormente sensibili, per contenere, quanto piu possibile, gli spostamenti in uscita o in entrata dai Comuni della provincia di Palermo. In questo contesto sono stati controllati 84 automobiIisti, di cui quattro sanzionati".

