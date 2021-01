Sorpresi a bere drink davanti ai locali, multati tre pub: per due scatta la chiusura

In tanti si erano dati appuntamento per un ultimo drink prima che scattasse la zona rossa, ma in alcuni casi è sbucata la polizia che ha sciolto gli assembramenti e multato i titolari di due pub del centro (dei quali non sono stati forniti i nomi) e li hanno chiusi per 5 giorni. E’ finita così ieri sera al termine dei controlli eseguiti nella zona tra piazza Teatro di Santa Cecilia e via Cagliari. Stessa sorte (fatta eccezione per sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'attività) in via Magione, dove gli agenti hanno sorpreso un cliente che beveva dentro un locale.

"La Kalsa, la Magione e la zona di piazza Rivoluzione - spiegano dalla Questura - sono stati l’ambito di un intervento capillare e rigoroso operato dai poliziotti del commissariato Oreto-stazione che non ha registrato inadempienze amministrative legate alle licenze e alle autorizzazioni ma ha segnalato e sanzionato pericolosi assembramenti in almeno tre circostanze. I giovani con i drink alla mano sostavano numerosi senza dispositivi di protezione e senza rispettare le distanze di sicurezza". I controlli, fanno sapere dalla polizia, proseguiranno nei prossimi giorni.