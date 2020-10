Il Teatro Massimo alza le difese contro il Covid: test sierologici per i lavoratori

La Fondazione Teatro Massimo e l’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello hanno stipulato una convenzione per l’esecuzione di un programma di monitoraggio e controllo dell’eventuale diffusione del Coronavirus tra i lavoratori del Teatro. La campagna di monitoraggio vuole offrire a tutti i dipendenti le migliori garanzie per lavorare in condizioni di massima sicurezza. Sarà effettuato l’esame sierologico con prelievo venoso per la ricerca di anticorpi e in caso positivo anche il tampone faringeo.

"Il Teatro deve confermarsi un luogo sicuro, per il pubblico che assiste agli spettacoli e per tutti coloro che lavorano qui ogni giorno – afferma Francesco Giambrone, Sovrintendente del Teatro – La prevenzione e l’attenzione ai comportamenti individuali, il rispetto delle norme di distanziamento e l’igiene dei luoghi che condividiamo sono gli strumenti più efficaci per prevenire il contagio. Abbiamo profondamente modificato l’assetto del Teatro e abbiamo reso possibile l’esecuzione di opere e concerti in sicurezza. Il supporto dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello e lo screening dei lavoratori sono un ulteriore passo per salvaguardare la sicurezza di tutti”.

L’esecuzione dei test sierologici è in corso nella sede della Fondazione in piazza Aragonesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Walter Messina, direttore di Villa Sofia–Cervello,"In un momento emergenziale come quello attuale, in cui spicca la necessità di fare rete, questa sinergia permette all’ospedale di abbracciare, oltre la tradizionale vocazione assistenziale, di cura, in chiave innovativa, anche i profili di prevenzione, supportando un Ente di particolare rilievo culturale e di strategico valore per il territorio”.